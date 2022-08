Ucraina, colpo d’artiglieria sulla fermata dell’autobus di Donetsk: almeno 8 morti, 3 bambini (Di giovedì 4 agosto 2022) In Ucraina un colpo d’artiglieria sparato dai russi ha colpito una fermata dell’autobus nella regione di Donetsk, nel Donbass, uccidendo almeno 8 persone, ferendone altre 4, tra cui tre bambini. Lo rende noto il governatore dell’Oblast, citato dal Kiev Independent. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di giovedì 4 agosto 2022) Inunsparato dai russi ha colpito unanella regione di, nel Donbass, uccidendo8 persone, ferendone altre 4, tra cui tre. Lo rende noto il governatore dell’Oblast, citato dal Kiev Independent. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Kalmha : RT @rtl1025: ?? In #Ucraina un colpo d'artiglieria sparato dai russi ha colpito una fermata dell'autobus nella regione di #Donetsk, nel #Don… - MiaomiaoCh : RT @rtl1025: ?? In #Ucraina un colpo d'artiglieria sparato dai russi ha colpito una fermata dell'autobus nella regione di #Donetsk, nel #Don… - ferrante_pie : RT @rtl1025: ?? In #Ucraina un colpo d'artiglieria sparato dai russi ha colpito una fermata dell'autobus nella regione di #Donetsk, nel #Don… - rtl1025 : ?? In #Ucraina un colpo d'artiglieria sparato dai russi ha colpito una fermata dell'autobus nella regione di… - Loredanataberl1 : RT @oggieridomani: La Russia non è d'accordo con la valutazione del segretario generale della natoJ.Stoltenberg secondo cui le sue azioni i… -