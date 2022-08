Titoli Stato: spread Btp-Bund apre in calo a 213 punti, rendimento al 3% (Di giovedì 4 agosto 2022) Milano, 4 ago. (Adnkronos) - Lo spread Btp-Bund apre in calo a 213 punti base, il rendimento del titolo decennale italiano si attesta al 3%. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 4 agosto 2022) Milano, 4 ago. (Adnkronos) - LoBtp-ina 213base, ildel titolo decennale italiano si attesta al 3%.

