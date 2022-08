(Di giovedì 4 agosto 2022) Undall’apparente età di 50 anni, con accento straniero, è stato soccorso e messo provvidenzialmente in sicurezza ieri sera ada un allievo Vice Ispettore di(allo stato in attività formativa presso la scuola di Fonte d’Amore) e da una pattugliadi Stato dallo stesso poliziotto penitenziario richiesta a mezzo 113. Erano le ore 19.45 quando il Poliziotto penitenziario, nel mentre insieme alla consorte faceva rientro nella propria abitazione, all’altezzarispettiva residenza anotava l’, in una condizione fisica molto alterata, barcollante eubriaca, camminare pericolosamente sul cigliostrada tanto che due ...

Sulmona – Agenti della Polizia Penitenziaria soccorrono e mettono in salvo un uomo verosimilmente ubriaco Un uomo dall'apparente età di 50 anni, con accento straniero, è stato soccorso e messo provvidenzialmente in sicurezza ieri sera a Sulmona da un allievo Vice Ispettore di Polizia penitenziaria (allo stato in attività formativa presso la scuola di Fonte d'Amore) e da una pattuglia di Polizia di Stato dallo stesso poliziotto penitenziario richiesta a mezzo 113. Erano le ore 19.45 quando il poliziotto penitenziario, nel mentre insieme alla consorte faceva rientro nella propria abitazione, all'altezza della rispettiva residenza a Sulmona notava l'uomo, in una condizione fisica molto alterata, barcollante e ubriaca, camminare pericolosamente sul ciglio della strada tanto che due ...