 Spiagge – Esposto opposizione su ingerenze dei poteri forti

(Di giovedì 4 agosto 2022)a Guardia di Finanza sudei– “Le dichiarazioni del Presidente del Municipio X Mario Falconi nel Consiglio municipale del 21 luglio 2022 e ribadite in un suo post Facebook del 31 luglio scorso, sulle presumibili pressioni edei ‘’ del Litorale di Roma che lo hanno indotto a riconsegnare le deleghe della gestione delle spiagge al Campidoglio, non possono passare indifferenti. “Ricordiamo che, a seguito dei fatti connessi a Mafia Capitale, i quali hanno generato una grave situazione su tutto il territorio di Roma Capitale e, nella fattispecie all’interno del Municipio X, che ha rappresentato un noto polo di attrazione degli interessi della criminalità organizzata, il Presidente della ...

... e non c'erano mezzi per trasportarli lontano dalle. Non c'era modo di sottrarli al fuoco ... È ancoraal tiro delle mitragliatrici tedesche e deve a ogni costo avanzare per occuparsi dei ......completamente al sole e senza acqua e riparo. I militari intervenuti a seguito delle ... - la chiusura della passeggiata a mare, divieto di accesso ai moli e alle(ad eccezione dei ...