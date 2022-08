Roma, trattativa ai dettagli per Bailly: formula e cifre (Di giovedì 4 agosto 2022) Dybala, Wijnaldum ma non solo. La Roma, scatenata sul mercato, sta chiudendo anche per Eric Bailly del Manchester United. trattativa ai dettagli... Leggi su calciomercato (Di giovedì 4 agosto 2022) Dybala, Wijnaldum ma non solo. La, scatenata sul mercato, sta chiudendo anche per Ericdel Manchester United.ai...

marcoconterio : ?????? In arrivo Georginio Wijnaldum dal #PSG e fuori Jordan Veretout in casa #Roma ???? ???? Trattativa tra i gialloros… - DiMarzio : #Calciomercato #SerieA | @OfficialASRoma, va avanti la trattativa con il @PSG_inside per #Wijnaldum - Glongari : La #Roma è convinta di avere fatto passi avanti sostanziali nella rincorsa a Gini #Wijnaldum. L’apertura al sacrifi… - LAROMA24 : Calciomercato Roma: trattativa in chiusura per Bailly. Prestito con diritto di riscatto a 8 milioni #AsRoma… - saIva___ : RT @cmdotcom: #Roma, trattativa ai dettagli per #Bailly: formula e cifre -