Reazione a Catena, i campioni non sono ‘esatti' e sbagliano gli ‘estremi' (Di giovedì 4 agosto 2022) Continua questo agosto sottotono per Reazione a Catena che con i suoi nuovi campioni non ha ancora trovato la vincita. Anche se all'interno della puntata di giovedì 4 agosto 2022 non si è potuto stappare l'ipotetico spumante, è accaduto qualcosa che ha reso movimentato e particolare il game show condotto da Marco Liorni, in special modo ai minuti finali della trasmissione. Questa volta la sfida si è tenuta tra i Pinza e fichi e le new entry Ricchi e poveri. Reazione a Catena puntata 4 agosto 2022, Dopo aver accolto con grande entusiasmo il pubblico spettatore, Marco Liorni non ha sprecato tempo ed ha subito dato il ben tornato ai nuovi campioni chiamati ‘Pinza e fichi'. Il trio composto da Arnaldo, Ivan e Silvia si è dato battaglia con un temibile e preparatissimo avversario, ... Leggi su tvpertutti (Di giovedì 4 agosto 2022) Continua questo agosto sottotono perche con i suoi nuovinon ha ancora trovato la vincita. Anche se all'interno della puntata di giovedì 4 agosto 2022 non si è potuto stappare l'ipotetico spumante, è accaduto qualcosa che ha reso movimentato e particolare il game show condotto da Marco Liorni, in special modo ai minuti finali della trasmissione. Questa volta la sfida si è tenuta tra i Pinza e fichi e le new entry Ricchi e poveri.puntata 4 agosto 2022, Dopo aver accolto con grande entusiasmo il pubblico spettatore, Marco Liorni non ha sprecato tempo ed ha subito dato il ben tornato ai nuovichiamati ‘Pinza e fichi'. Il trio composto da Arnaldo, Ivan e Silvia si è dato battaglia con un temibile e preparatissimo avversario, ...

elisafrs : l’estate è cominciata da un po’ e ancora non ho visto una puntata di reazione a catena:( - CorriereCitta : Reazione a Catena, chi sono i campioni: , montepremi e parola vincente di giovedì 4 agosto 2022 #reazioneacatena - amantedeltrash0 : Comunque oggi reazione a catena un po’ troppo forzata. Non mi è piaciuta la puntata #reazioneacatena - woodzhope : mia mamma gioca a reazione a catena come se la sua vita ne dipendesse - YEJUNIQUE : sono in mental breakdown perché hanno appena perso basta non guardo più reazione a catena -