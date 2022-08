Quanti errori ci sono in questa frase? Da non credere! (Di giovedì 4 agosto 2022) Quanti errori ci sono in questa frase? Veramente da non credere! Mettiti alla prova e cerca di dare la risposta corretta per vincere. L’estate è nel vivo e, tra un bagno e l’altro o scampagnate fuori porta, il divertimento e il relax sono assicurati. In molti però, anche in vacanza, si divertono nel tenere allenata la mente con particolari quiz stuzzicanti e, sicuramente, anche divertenti. (foto: aforismi.it).Riesci a capire Quanti errori ci sono in questa frase? Metti alla prova le tue abilità linguistiche e cerca di vincere la sfida dando la risposta corretta: riesci a farlo? In pochi riescono. Quanti errori ci ... Leggi su formatonews (Di giovedì 4 agosto 2022)ciin? Veramente da nonMettiti alla prova e cerca di dare la risposta corretta per vincere. L’estate è nel vivo e, tra un bagno e l’altro o scampagnate fuori porta, il divertimento e il relaxassicurati. In molti però, anche in vacanza, si divertono nel tenere allenata la mente con particolari quiz stuzzicanti e, sicuramente, anche divertenti. (foto: aforismi.it).Riesci a capireciin? Metti alla prova le tue abilità linguistiche e cerca di vincere la sfida dando la risposta corretta: riesci a farlo? In pochi riescono.ci ...

giusyoni : #Pjanic non avrebbe mai dovuto essere ceduto! Quanti errori in questi tre anni alla Continassa! Arripigliatevi… - UnTemaAlGiorno : RT @EusapiaR: Quanti errori,la vita ci fa attraversare, superficialità, errore di valutazione, scarsa attenzione nel custodire gli affetti… - claudinadolce : RT @EusapiaR: Quanti errori,la vita ci fa attraversare, superficialità, errore di valutazione, scarsa attenzione nel custodire gli affetti… - Rossy_only : RT @EusapiaR: Quanti errori,la vita ci fa attraversare, superficialità, errore di valutazione, scarsa attenzione nel custodire gli affetti… - EusapiaR : @ciroizzo3 L'amnesia? O rifare gli errori? ???? Tanto per quanti ci si sforzi, a non sbagliare, gli eventi aprono la… -