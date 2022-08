Michelle Hunziker e Michelle Impossible tornano in TV | le date

Leggi su optimagazine

(Di giovedì 4 agosto 2022)in TV: due saranno gli appuntamenti estivi che ci terranno compagnia su Canale5 con tanti ospiti. Ciò che la programmazione Mediaset prevede per il mese di agosto è la replica dei primi due show di, già trasmessi in TV negli scorsi mesi, che hanno registrato ottimi ascolti., dunque,in televisione. Due lepreviste per le repliche in prima serata. La prima puntata diè andata in scena in replica ...