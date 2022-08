(Di giovedì 4 agosto 2022) Una donna di 70 anni di Balangero, in provincia di Torino, non percepisce ladallo scorso 30 giugno perché l'la ritienee devedi non esserlo. La storia sembra assurda ...

Globalist.it

Secondo il suo racconto, all'risulta morta dal 15 giugno e ora deve dimostrare di essere ancora in vita. 'Ho dovuto chiedere al comune di Balangero di produrre e rilasciarmi quella che si chiama ...Cidavvero Pensa davvero che, nel 2022, quando sono (almeno) trent'anni che Crepet e Morelli ... Ma tranquilli: ora ci pensa l'a normalizzare le certezze. Il fatto è che se c'è un modo per ... L’Inps crede sia morta e non le eroga la pensione da due mesi: “Devo dimostrare di essere ancora in vita” A raccontare la curiosa vicenda è La Stampa. La donna è un’ ex insegnante di Balangero, in pensione dal 2004. Secondo il suo racconto, all'Inps risulta morta dal 15 giugno e ora deve dimostrare di ess ...La settantenne Mariacristina Fornelli Bardina è una ex insegnante di Balangero, in pensione dal 2004. E, fino allo scorso 30 giugno, ha regolarmente percepito la pensione che ora le è stata tolta. Per ...