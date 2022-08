La7 | Dimartedì 2022 2023 | data d' inizio e prime anticipazioni

Leggi su tvpertutti

(Di giovedì 4 agosto 2022) Il programma, condotto dal giornalista e presentatore Giovanni Floris, sta scaldando i motori. Così come quasi tutti i talk show di Rai e Mediaset, anche i vertici di La7 hanno deciso di dare il via alla stagioneprima del previsto. Vediamo lad'e le. La7,: quando inizia Il giornalista e conduttore Giovanni Floris è andato in onda con l'ultima puntata del suo programmalo scorso giugno, dando appuntamento ai telespettatori al mese di settembre. Stando a quanto anticipato da Davide Maggio, La7 ha finalmente fissato lad'della stagione ...