La doppiezza di Putin 'Via i nazisti da Kiev' E poi manda al fronte i russi con la svastica (Di giovedì 4 agosto 2022) di Lorenzo Bianchi I neonazisti russi sono in prima fila nell'invasione dell'Ucraina. Per "denazificarla", come ha proclamato Putin. Una minuziosa ricostruzione del fenomeno è sul sito Meduza creato ... Leggi su quotidiano (Di giovedì 4 agosto 2022) di Lorenzo Bianchi I neosono in prima fila nell'invasione dell'Ucraina. Per "denazificarla", come ha proclamato. Una minuziosa ricostruzione del fenomeno è sul sito Meduza creato ...

GiuseppeBusac10 : @Piu_Europa Un po' di verità sarebbe gradita. Draghi è stato abbattuto dalla doppiezza di Letta e le ingerenze di… - soteros1 : @ChiodiDonatella Forse è la doppiezza da Comintern che affascina un nostalgico come Putin ma dove la trova un facci… - GiuseppeBusac10 : È incredibile che Letta brigando con Draghi per far fuori la lega oggi trova la scusa di Putin per la caduta del go… -