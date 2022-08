Keanu Reeves debutterà in una serie tv con Devil in the White City (Di giovedì 4 agosto 2022) L'attore Keanu Reeves sarà per la prima volta protagonista sul piccolo schermo con Devil in the White City, una serie prodotta per Hulu. Hulu ha confermato la produzione di Devil in The White City e in uno dei ruoli da protagonista ci sarà Keanu Reeves, coinvolto anche come produttore in un team che comprende nomi illustri come Martin Scorsese e Leonardo DiCaprio. Il progetto sarà composto da otto episodi e il debutto sugli schermi americani è previsto per il 2024. La serie sarà un adattamento ad alto budget dell'omonimo romanzo di Erik Larson del 2003. The Devil In The White City racconta la storia vera di due uomini, un architetto e ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 4 agosto 2022) L'attoresarà per la prima volta protagonista sul piccolo schermo conin the, unaprodotta per Hulu. Hulu ha confermato la produzione diin Thee in uno dei ruoli da protagonista ci sarà, coinvolto anche come produttore in un team che comprende nomi illustri come Martin Scorsese e Leonardo DiCaprio. Il progetto sarà composto da otto episodi e il debutto sugli schermi americani è previsto per il 2024. Lasarà un adattamento ad alto budget dell'omonimo romanzo di Erik Larson del 2003. TheIn Theracconta la storia vera di due uomini, un architetto e ...

