Il voto sull’aborto in Kansas accende la corsa per il midterm

(Di giovedì 4 agosto 2022) L’inaspettato è accaduto: la sceltaha scollato l’elettorato dalle proprie appartenenze partitiche, almeno nel sunflower state. A poco più di un mese dalla storica sentenza che ha ribaltato la Roe vs. Wade, ilsceglie di difendere il diritto all’aborto: gli elettori hanno infatti bocciato la proposta che avrebbe rimosso il diritto di accesso InsideOver.

StellaSirio60 : RT @Agenzia_Ansa: Kansas al voto sull'aborto con un referendum che chiede lo stop ai diritti di accesso alle interruzioni di gravidanza nel… - beniaminonatale : RT @paoloigna1: Un voto molto importante e indicativo sull'atteggiamento anche dell'elettorato conservatore sull'aborto #USA #CorteSuprema… - Daniecurci : C’è da sperare che il GOP non impari dall’errore e che i dem riescano a capitalizzare e portare al voto. La decisio… - paoloigna1 : Un voto molto importante e indicativo sull'atteggiamento anche dell'elettorato conservatore sull'aborto #USA… - Tizio_Original : RT @Agenzia_Ansa: Kansas al voto sull'aborto con un referendum che chiede lo stop ai diritti di accesso alle interruzioni di gravidanza nel… -

... Biden ha sottolineato che con ilal referendum 'gli ...esecutivo punta a rendere più facile viaggiare per ottenere une a ... Joe Biden, intervenendo in collegamento video a un evento'......e Montana potranno decidere delle nuove norme statali:... Biden non si è nascosto.'Questochiarisce ciò che sappiamo : ...