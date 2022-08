Guida definitiva per trovare la perfetta forma di unghie (Di giovedì 4 agosto 2022) Quando si tratta di nail art, non esistono limiti in fatto di combinazioni tra colori, disegni, decorazioni e, soprattutto, forme di unghie. Un momento cruciale durante ogni seduta dalla propria manicurist di fiducia: oltre allo smalto, infatti, la decisione più importante riguarda forma e lunghezza. Un modo semplice per aggiungere un tocco di brio alla manicure. E sfoggiare look sempre diversi tra loro. Senza considerare che trovare la forma giusta per le unghie può trasmettere un certo senso di sicurezza. Oltre a valorizzare il colore dello smalto, infatti, scegliere unghie lunghe a Stiletto o corte e stondate può rendere le mani più affusolate e delicate. Come scegliere la forma di unghie giusta? Tra i fattori chiave da considerare ci sono stile ... Leggi su amica (Di giovedì 4 agosto 2022) Quando si tratta di nail art, non esistono limiti in fatto di combinazioni tra colori, disegni, decorazioni e, soprattutto, forme di. Un momento cruciale durante ogni seduta dalla propria manicurist di fiducia: oltre allo smalto, infatti, la decisione più importante riguardae lunghezza. Un modo semplice per aggiungere un tocco di brio alla manicure. E sfoggiare look sempre diversi tra loro. Senza considerare chelagiusta per lepuò trasmettere un certo senso di sicurezza. Oltre a valorizzare il colore dello smalto, infatti, sceglierelunghe a Stiletto o corte e stondate può rendere le mani più affusolate e delicate. Come scegliere ladigiusta? Tra i fattori chiave da considerare ci sono stile ...

