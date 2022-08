Giacomo Urtis e le vacanze da sogno: presto l’incontro con un’ex vippona (Di giovedì 4 agosto 2022) L’ex concorrente del GF Vip Giacomo Urtis in Sardegna per le vacanze: tutto immortalato sui social dal chirurgo Tempo di vacanze estive anche per Giacomo Urtis. Il doppio ex concorrente del GF Vip ha scelto il panorama e il mare mozzafiato della Sardegna per le sue vacanze. E come sempre ha scelto di sfruttare Instagram per raccontare gli ultimi aggiornamenti riguardo a queste ferie. Nel corso di una diretta Instagram con i suoi follower, Giacomo ha risposto alle curiosità dei fan, tra cui uno di loro che ha chiesto al noto chirurgo estetico se è previsto a breve termine un incontro con l’amica ed ex gieffina Soleil Sorge. E Urtis ha ammesso che nell’agenda esiste l’appuntamento: “Se Soleil verrà qui a trovarmi? Ho parlato con lei e mi ... Leggi su 361magazine (Di giovedì 4 agosto 2022) L’ex concorrente del GF Vipin Sardegna per le: tutto immortalato sui social dal chirurgo Tempo diestive anche per. Il doppio ex concorrente del GF Vip ha scelto il panorama e il mare mozzafiato della Sardegna per le sue. E come sempre ha scelto di sfruttare Instagram per raccontare gli ultimi aggiornamenti riguardo a queste ferie. Nel corso di una diretta Instagram con i suoi follower,ha risposto alle curiosità dei fan, tra cui uno di loro che ha chiesto al noto chirurgo estetico se è previsto a breve termine un incontro con l’amica ed ex gieffina Soleil Sorge. Eha ammesso che nell’agenda esiste l’appuntamento: “Se Soleil verrà qui a trovarmi? Ho parlato con lei e mi ...

