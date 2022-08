“Farsa tutta organizzata”. Salvini va a Lampedusa e succede l'impensabile (Di giovedì 4 agosto 2022) “Lampedusa. A poche ore dal mio arrivo, di notte, la Lamorgese organizza la fuga di centinaia di clandestini verso altre zone d'Italia. Vergogna. Dal 25 settembre, bye bye Lamorgese”. Matteo Salvini ha visitato l'isola dopo i numeri vertiginosi degli sbarchi delle ultime settimane e subito ha denunciato le mosse di Luciana Lamorgese, ministro dell'Interno, accusata di aver organizzato un piano per alleggerire il carico di migranti nell'hotspot di Lampedusa, che era al collasso da giorni. “Sono a processo perché ho difeso i confini del mio paese. Il mestiere del ministro degli Interni era questo. A Palermo c'è ancora un processo in corso. Ma se a Palermo vale la legge che è valsa a Catania, verrà fuori che ho fatto solamente il mio dovere. Qualora gli italiani dovessero darmi fiducia io chiederò al mio governo di reintrodurre i decreti ... Leggi su iltempo (Di giovedì 4 agosto 2022) “. A poche ore dal mio arrivo, di notte, la Lamorgese organizza la fuga di centinaia di clandestini verso altre zone d'Italia. Vergogna. Dal 25 settembre, bye bye Lamorgese”. Matteoha visitato l'isola dopo i numeri vertiginosi degli sbarchi delle ultime settimane e subito ha denunciato le mosse di Luciana Lamorgese, ministro dell'Interno, accusata di aver organizzato un piano per alleggerire il carico di migranti nell'hotspot di, che era al collasso da giorni. “Sono a processo perché ho difeso i confini del mio paese. Il mestiere del ministro degli Interni era questo. A Palermo c'è ancora un processo in corso. Ma se a Palermo vale la legge che è valsa a Catania, verrà fuori che ho fatto solamente il mio dovere. Qualora gli italiani dovessero darmi fiducia io chiederò al mio governo di reintrodurre i decreti ...

