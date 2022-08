Elisabetta Canalis, ragazza tutta d'oro (o almeno il top) (Di giovedì 4 agosto 2022) Ci conquista l'ultimo outfit esibito da Elisabetta, tornata per l'estate nella sua Sardegna: pantaloni ampi rosso fuoco ma, soprattutto, un top dai riflessi gold col quale splendere per tutta l'estate. Lei, ma anche voi, grazie ai nostri consigli Leggi su vanityfair (Di giovedì 4 agosto 2022) Ci conquista l'ultimo outfit esibito da, tornata per l'estate nella sua Sardegna: pantaloni ampi rosso fuoco ma, soprattutto, un top dai riflessi gold col quale splendere perl'estate. Lei, ma anche voi, grazie ai nostri consigli

misterdartagnan : @Vane_Sardegna Tutte Elisabetta Canalis ... ???????? - peppeelle : @theMilanZone_ @journ9ale Anche a me piace Belen Rodriguez ( la mia preferita NUMERO UNO) Elisabetta Canalis ( MOLT… - BreakingItalyNe : RT @SkyTG24: Vip in vacanza, Elisabetta Canalis in Costa Smeralda - SkyTG24 : Vip in vacanza, Elisabetta Canalis in Costa Smeralda - angelino411 : #Liguria #lamialiguria #Toti #Elisabettacanalis #allavoropergenova #sapevatelo Elisabetta Canalis pagata 100 mi… -