Dl Aiuti bis, Draghi “Provvedimento di proporzioni straordinarie” (Di giovedì 4 agosto 2022) ROMA (ITALPRESS) – “Un altro Provvedimento di sostegno per le famiglie, di protezione per le più vulnerabili, di aiuto alle imprese e di proporzioni straordinarie”. Così il presidente del Consiglio, Mario Draghi, nel corso della conferenza stampa al termine del Consiglio dei Ministri che ha approvato il Dl Aiuti bis e il decreto legislativo di attuazione della riforma del processo penale. “Interveniamo a saldi invariati, non ricorriamo a nessun scostamento perchè l’andamento dell’economia è migliore del previsto. Merito della capacità di famiglie e imprese, un pò anche delle politiche economiche del governo” ha aggiunto il premier. “Queste misure si aggiungono a quelle già fatte nel corso dell’anno, 35 miliardi in quest’anno per mitigare gli effetti dei rincari. Il totale delle misure di oggi è di 15 ... Leggi su ildenaro (Di giovedì 4 agosto 2022) ROMA (ITALPRESS) – “Un altrodi sostegno per le famiglie, di protezione per le più vulnerabili, di aiuto alle imprese e di”. Così il presidente del Consiglio, Mario, nel corso della conferenza stampa al termine del Consiglio dei Ministri che ha approvato il Dlbis e il decreto legislativo di attuazione della riforma del processo penale. “Interveniamo a saldi invariati, non ricorriamo a nessun scostamento perchè l’andamento dell’economia è migliore del previsto. Merito della capacità di famiglie e imprese, un pò anche delle politiche economiche del governo” ha aggiunto il premier. “Queste misure si aggiungono a quelle già fatte nel corso dell’anno, 35 miliardi in quest’anno per mitigare gli effetti dei rincari. Il totale delle misure di oggi è di 15 ...

fattoquotidiano : Aiuti bis, i calcoli Uil: con il nuovo taglio del cuneo solo 6 euro al mese in più per chi ne guadagna 8mila lordi,… - Agenzia_Ansa : Sindacati all'attacco sul decreto aiuti bis. 'Poco più di un'elemosina', dice Pierpaolo Bombardieri. 'Non ci siamo,… - Agenzia_Ansa : DIRETTA I Decreto legge aiuti bis, la conferenza stampa del premier Mario Draghi #ANSA - sole24ore : Draghi:?intollerabile elusione sulla tassa extraprofitti, su Ita deciderà questo governo - ilgiornale : La misura dovrebbe approdare alla Camera il prossimo 13 settembre -