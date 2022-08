Deadpool 3: Ryan Reynolds inizia la preparazione fisica in vista delle riprese (Di giovedì 4 agosto 2022) Ryan Reynolds è stato immortalato dal suo personal trainer mentre inizia la preparazione fisica in vista delle riprese di Deadpool 3. Le riprese di Deadpool 3 potrebbero iniziare prossimamente: Ryan Reynolds è stato infatti immortalato dal suo personal trainer Don Saladino mentre inizia la sua preparazione fisica. La rivelazione è stata compiuta con un post su Instagram in cui si annuncia che la star canadese sta ricominciando il programma di allenamento che gli ha permesso di arrivare in perfetta forma sul set. Alla regia di Deadpool 3 ci sarà Shawn Levy, con cui Ryan ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 4 agosto 2022)è stato immortalato dal suo personal trainer mentrelaindi3. Ledi3 potrebberore prossimamente:è stato infatti immortalato dal suo personal trainer Don Saladino mentrela sua. La rivelazione è stata compiuta con un post su Instagram in cui si annuncia che la star canadese sta ricominciando il programma di allenamento che gli ha permesso di arrivare in perfetta forma sul set. Alla regia di3 ci sarà Shawn Levy, con cui...

