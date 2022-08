Centro islamico vince contro Comune Ventimiglia, resta dov'è (Di giovedì 4 agosto 2022) Il Centro culturale "Fratellanza Islamica" di Ventimiglia ha vinto una annosa battaglia legale contro il Comune. Il Consiglio di Stato, infatti, ha confermato la sentenza del Tar Liguria che dava ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 4 agosto 2022) Ilculturale "Fratellanza Islamica" diha vinto una annosa battaglia legaleil. Il Consiglio di Stato, infatti, ha confermato la sentenza del Tar Liguria che dava ...

RadioItaliaIRIB : RT @RadioItaliaIRIB: Centro islamico Roma, dieci giorni in memoria dell'Imam Husayn (as) - RadioItaliaIRIB : Centro islamico Roma, dieci giorni in memoria dell'Imam Husayn (as) - Cazzaccimiei1 : @CitroGuarino Unironicamente se vai a Palermo, un po' la sensazione di metà tra mondo islamico e cristiano te lo da… - ilSaronno : Maxi grandinata, il centro islamico si mette a disposizione dei saronnesi -