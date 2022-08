Calciomercato Fiorentina, i nomi più caldi in caso di partenza di Milenkovic! (Di giovedì 4 agosto 2022) In casa Fiorentina viene monitorata la questione relativa a Nikola Milenkovic. Il serbo sembrava essere destinato ad una cessione (Inter o Juventus), ma le piste si sono leggermente raffreddate. Kumbulla Fiorentina Milenkovic Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, i dirigenti viola non vorrebbero farsi trovare impreparati qualora per il difensore serbo si concretizzasse la cessione. Il nome più caldo per sostituire Milenkovic è Marash Kumbulla della Roma. Un altro profilo seguito con attenzione dai dirigenti viola è quello di Wout Faes, giocatore classe ’98 in forza al Reims e che piace anche al Torino. Si era parlato poi di un possibile interessamento della Fiorentina per Kjaer, come ideale sostituto per la difesa. Il giocatore, però, sembra voler rimettersi a tutti i costi in gioco nello scacchiere ... Leggi su rompipallone (Di giovedì 4 agosto 2022) In casaviene monitorata la questione relativa a Nikola Milenkovic. Il serbo sembrava essere destinato ad una cessione (Inter o Juventus), ma le piste si sono leggermente raffreddate. KumbullaMilenkovic Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, i dirigenti viola non vorrebbero farsi trovare impreparati qualora per il difensore serbo si concretizzasse la cessione. Il nome più caldo per sostituire Milenkovic è Marash Kumbulla della Roma. Un altro profilo seguito con attenzione dai dirigenti viola è quello di Wout Faes, giocatore classe ’98 in forza al Reims e che piace anche al Torino. Si era parlato poi di un possibile interessamento dellaper Kjaer, come ideale sostituto per la difesa. Il giocatore, però, sembra voler rimettersi a tutti i costi in gioco nello scacchiere ...

