Bullet Train, la recensione: Brad Pitt guida un vagone di star, cadaveri, pallottole e puro divertissement (Di giovedì 4 agosto 2022) La nostra recensione di Bullet Train, action thriller all star capitanato da un Brad Pitt in versione killer in crisi esistenziale, dal 25 agosto al cinema dopo aver aperto Locarno 2022. Come evidenzia la nostra recensione di Bullet Train, la nuova pellicola interpretata da Brad Pitt incarna la quintessenza dell'intrattenimento puro privo di alcun sottotesto, un po' troppo vuoto per soddisfare i palati più raffinati. La pellicola ambientata su un treno ad alta velocità giapponese, il pionieristico Shinkansen, che unisce Tokyo e Kyoto, è un susseguirsi di battute salaci, giochi di parole, pugni, spari, colluttazioni e continui colpi di scena. A scandire i vari capitoli del racconto, ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 4 agosto 2022) La nostradi, action thriller allcapitanato da unin versione killer in crisi esistenziale, dal 25 agosto al cinema dopo aver aperto Locarno 2022. Come evidenzia la nostradi, la nuova pellicola interpretata daincarna la quintessenza dell'intrattenimentoprivo di alcun sottotesto, un po' troppo vuoto per soddisfare i palati più raffinati. La pellicola ambientata su un treno ad alta velocità giapponese, il pionieristico Shinkansen, che unisce Tokyo e Kyoto, è un susseguirsi di battute salaci, giochi di parole, pugni, spari, colluttazioni e continui colpi di scena. A scandire i vari capitoli del racconto, ...

gastanuke : @KayWords Comunque sicuramente meglio di Bullet Train anche fosse doppiato in rumeno. - IlaEf : 3. Bullet Train è una bella bombetta, non mi ha delusa, anche se proiettarlo in lingua originale con i sottotitoli… - Andrea_Peduzzi : #BulletTrainMovie è un film di menare quasi completamente ambientato a bordo di uno Shinkansen, e dio sa quanto si… - moviestruckers : #BulletTrain, recensione del nuovo film di #DavidLeitch con #BradPitt - GiordanoCaputo : Che sia un film one-shot, oppure no, io a #BulletTrain mi sono comunque divertito. Il resto (e le chiacchiere) è m… -