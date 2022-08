Bayern Monaco, Nagelsmann: «De Ligt importante per noi, ha bisogno di tempo» (Di giovedì 4 agosto 2022) L’allenatore del Bayern Monaco Nagelsmann ha parlato dell’ambientamento di De Ligt Julian Nagelsmann, allenatore del Bayern Monaco, ha parlato in conferenza di Matthijs de Ligt. LE PAROLE – «Matthijs è un giocatore incredibilmente importante per noi. Si allena molto in campo e cerca di sostenere tutti. Penso sempre che un nuovo giocatore abbia bisogno di tempo per abituarsi alle cose. Matthijs sarà un giocatore molto importante, è un candidato per l’undici titolare di domani». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 4 agosto 2022) L’allenatore delha parlato dell’ambientamento di DeJulian, allenatore del, ha parlato in conferenza di Matthijs de. LE PAROLE – «Matthijs è un giocatore incredibilmenteper noi. Si allena molto in campo e cerca di sostenere tutti. Penso sempre che un nuovo giocatore abbiadiper abituarsi alle cose. Matthijs sarà un giocatore molto, è un candidato per l’undici titolare di domani». L'articolo proviene da Calcio News 24.

