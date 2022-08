Ascolti 3 agosto 2022 | è il Tg1 delle 20 il programma più visto Secondo posto per Reazione a Catena

(Di giovedì 4 agosto 2022) Sul Nove Deal With It Stai al Gioco 234.000 (1,6%). Nel Preserale su Rai13.182.000 (28,1%). Su Canale5, in replica, Avanti un Altro! 1.668.000 (15,3%). Su Rai3 le edizioni del Tgr ...

il_Case : Ascolti TV | Mercoledì 3 agosto 2022. Vince Superquark (13.9%), La Strada del Silenzio chiude a 961.000 spettatori… - Affaritaliani : Ascolti TV ieri 3 agosto 2022: stabile Super Quark, cala Controcorrente - infoitcultura : Ascolti tv mercoledì 3 agosto 2022 - infoitcultura : Ascolti Tv Analisi 3 agosto 2022: Angela non fatica a vincere - Teleblogmag : #superquark conquista il prime time anche questa settimana #Ascoltitv Iscriviti gratuitamente al canale Telegram p… -

del 32022 in prima serata su Rai1 Superquark ha conquistato una media di 1.735.000 spettatori pari al 13,9% di share. A seguire Superquark Natura 530.000 (9,1%). Su Canale5 l'ultima ......2%) Nove " Il film Lara Croft - Tomb Raider è stato visto da 332.000 spettatori (2,5%)tv mercoledì 32022: preserale e access prime time Reazione a Catena continua nel frattempo a ...Svelati tutti i dati dell'Auditel dello scorso 3 agosto: il pubblico ha concesso la vittoria allo storico programma di Piero Angela, in una serata senza grossa concorrenza ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Per quanto riguarda la ...