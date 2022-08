US Open, entry list: 4 azzurre nel main draw, 3 nelle qualificazioni (Di mercoledì 3 agosto 2022) Pubblicate le entry list dello US Open 2022 per quanto riguarda il singolare femminile. L'ultimo Slam dell'anno, vinto l'anno scorso da Emma Raducanu, vedrà in tabellone quattro giocatrici italiane. ... Leggi su sport.tiscali (Di mercoledì 3 agosto 2022) Pubblicate ledello US2022 per quanto riguarda il singolare femminile. L'ultimo Slam dell'anno, vinto l'anno scorso da Emma Raducanu, vedrà in tabellone quattro giocatrici italiane. ...

Corleone9375 : RT @federtennis: Qualificazioni maschili #USOpen da record: 1?9? gli italiani in gara ?? ?? - federtennis : Qualificazioni maschili #USOpen da record: 1?9? gli italiani in gara ?? ?? - solounastella : RT @cjmimun: L'Italia sogna in grande allo US Open. Non solo grazie ai cinque azzurri nell'entry list del tabellone principale (Matteo Berr… - cjmimun : L'Italia sogna in grande allo US Open. Non solo grazie ai cinque azzurri nell'entry list del tabellone principale (… - livetennisit : Us Open: Entry list Qualificazioni femminili. Tre azzurre al via -