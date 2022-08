Un grave stupro di gruppo sta creando molte polemiche in Sudafrica (Di mercoledì 3 agosto 2022) Otto donne sono state violentate mentre stavano girando un video vicino a una miniera abbandonata: la polizia ha arrestato 120 persone Leggi su ilpost (Di mercoledì 3 agosto 2022) Otto donne sono state violentate mentre stavano girando un video vicino a una miniera abbandonata: la polizia ha arrestato 120 persone

