Ultime Notizie Roma del 03-08-2022 ore 20 | 10

(Di mercoledì 3 agosto 2022)dailynews radiogiornale ritrovati sulle nostre frequenze appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione politica in primo piano dopo giorni di tira e molla viti ultimata un Enrico Letta Carlo Calenda Benedetto della vedova hanno firmato il patto al termine di una riunione la camera durata circa due ore un’intesa elettorale per essere vincenti nei confronti della destra ha detto Letta oggi si riapre la partita ribadito Calenda sondaggi alla mano il centro-sinistra sa che il centro-destra parte di gran lunga favorito Per questo lei sta sempre cercato di costruire un’alleanza la più larga possibile in casa Movimento 5 Stelle invece Lidl Giuseppe Conte risponde a chi gli chiede se il MoVimento sia pronta a scegliere i candidati attraverso le parlamentarie dobbiamo assolutamente farle spiega è un passaggio che rientra nella democrazia diretta per dare gli ...