Truffa per ottenere il reddito di cittadinanza: dichiara 8 figli, ma ne ha solo 2 (Di mercoledì 3 agosto 2022) Furbetti del reddito. Si fa di tutto pur di avere il reddito di cittadinanza: truffe, abusi, false dichiarazioni in questi mesi sono sempre diversi e spesso anche ingegnosi, oltre che illegali, ovviamente. L’ultima trovata è stata quella della moltiplicazione dei figli: è il caso riportato dall’edizione di Bergamo del Corriere della Sera, scoperto dal Comune di Treviglio che ha depennato 22 percettori del reddito di cittadinanza dopo i controlli anti ”furbetti”. Leggi anche: Salvini “Errore finanziare reddito cittadinanza e tagliare pensioni” La moltiplicazione dei figli a Treviglio Nel dettaglio, secondo la notizia, c’è stato un signore che per rientrare nei parametri che gli hanno permesso di percepire il ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 3 agosto 2022) Furbetti del. Si fa di tutto pur di avere ildi: truffe, abusi, falsezioni in questi mesi sono sempre diversi e spesso anche ingegnosi, oltre che illegali, ovviamente. L’ultima trovata è stata quella della moltiplicazione dei: è il caso riportato dall’edizione di Bergamo del Corriere della Sera, scoperto dal Comune di Treviglio che ha depennato 22 percettori deldidopo i controlli anti ”furbetti”. Leggi anche: Salvini “Errore finanziaree tagliare pensioni” La moltiplicazione deia Treviglio Nel dettaglio, secondo la notizia, c’è stato un signore che per rientrare nei parametri che gli hanno permesso di percepire il ...

