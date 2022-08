Svimez | Pil in frenata nel 2022 | si riallarga la forbice Nord-Sud

(Di mercoledì 3 agosto 2022) La crescita del Pil italiano è stimata daal +3,4% nel. A rallentare la crescita nazionale – quasi un punto sotto le previsioni pre-shock Ucraina – è soprattutto ladi consumi e investimenti, in entrambi i casi con effetti di composizione sfavorevoli al Mezzogiorno tali da determinare la riapertura della-Sud nel ritmo di crescita (+2,8% nel Mezzogiorno, +3,6% nel Centro) che prima del nuovo shock sembrava potesse rimarginarsi. Il Mezzogiorno, comunque, recupera nel biennio 2021-i livelli di Pil pre-pandemia. È quanto emerge dalle anticipazioni del Rapportosull’economia e la società del Mezzogiorno. Sia in riferimento al solo, che nei due anni successivi, le ...

