Spread Btp - Bund parte a 223 punti, rendimento Italia al 3% (Di mercoledì 3 agosto 2022) Lo Spread Btp Bund è stabile, sui livelli della chiusura di ieri, a 223,2 punti base. Poco variato anche il rendimento del decennale Italiano che in avvio si attesta al 3,089%. . 3 agosto 2022 Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 3 agosto 2022) LoBtpè stabile, sui livelli della chiusura di ieri, a 223,2base. Poco variato anche ildel decennaleno che in avvio si attesta al 3,089%. . 3 agosto 2022

