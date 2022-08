“Sono malato…”. Giovanni Ciacci, la dolorosa confessione ad Alfonso Signorini: cosa succede (Di mercoledì 3 agosto 2022) Giovanni Ciacci è sieropositivo. A raccontarlo è lui stesso ad Alfonso Signorini su Chi. In una intervista fatta col cuore, l’uomo ha detto: “Sono sieropositivo e mi piacerebbe parlarne. Negli Anni 80 la parola Hiv era sinonimo di morte. Le cure antiretrovirali non si erano ancora trovate, moriva un sacco di gente. Per chi si infettava la sieropositività era solo l’anticamera dell’Aids che lo avrebbe condotto dritto al cimitero. Oggi, con le cure, il tasso virale nel sangue viene annullato e non ci si ammala più di Aids”. Poi racconta: “Certo, si muore ancora: chi non si può o non vuole curarsi o chi si accorge troppo tardi della sua sieropositività, magari in Aids conclamato. Ecco, in questi casi è difficile intervenire con successo sulla malattia”. Tra l’altro, proprio durante l’intervista, ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 3 agosto 2022)è sieropositivo. A raccontarlo è lui stesso adsu Chi. In una intervista fatta col cuore, l’uomo ha detto: “sieropositivo e mi piacerebbe parlarne. Negli Anni 80 la parola Hiv era sinonimo di morte. Le cure antiretrovirali non si erano ancora trovate, moriva un sacco di gente. Per chi si infettava la sieropositività era solo l’anticamera dell’Aids che lo avrebbe condotto dritto al cimitero. Oggi, con le cure, il tasso virale nel sangue viene annullato e non ci si ammala più di Aids”. Poi racconta: “Certo, si muore ancora: chi non si può o non vuole curarsi o chi si accorge troppo tardi della sua sieropositività, magari in Aids conclamato. Ecco, in questi casi è difficile intervenire con successo sulla malattia”. Tra l’altro, proprio durante l’intervista, ...

Mercoledi 3 Agosto 2022 Sky Cinema, La Signora delle rose Una fuga di notizie scuote il bunker in cui sono confinati 9 traduttori al lavoro su un romanzo. (... La piccola Tilde accompagna il nonno malato di Alzheimer a Venezia dove l'uomo ha vissuto i momenti ... Ora non c'è proprio più scampo. Archie Battersbee deve morire Infatti, sempre secondo la stessa sentenza 'non ci sono prospettive di significativi miglioramenti. ... Non sfuggirà il fatto che con la stessa logica sarebbe lecito eliminare qualsiasi malato terminale,... Una fuga di notizie scuote il bunker in cuiconfinati 9 traduttori al lavoro su un romanzo. (... La piccola Tilde accompagna il nonnodi Alzheimer a Venezia dove l'uomo ha vissuto i momenti ...Infatti, sempre secondo la stessa sentenza 'non ciprospettive di significativi miglioramenti. ... Non sfuggirà il fatto che con la stessa logica sarebbe lecito eliminare qualsiasiterminale,...