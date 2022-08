Sofia Goggia: «Solo io potevo fare quello che ho fatto» (Di mercoledì 3 agosto 2022) La sciatrice è tornata sulla medaglia e l’impresa di Pechino A 23 giorni dalla brutta caduta sulle nevi di Cortina, Sofia Goggia è tornata più forte di prima vincendo la medaglia d’argento in discesa ai Giochi Olimpici di Pechino. Ora la testa è proiettata sulla prossima stagione, ma Sofia Goggia è tornata su quella circostanza in un’intervista a Gazzetta dello Sport. La Goggia riuscì a recuperare in extremis a un grave problema al ginocchio tanto da infondere diversi dubbi sulla reale intensità dell’infortunio. «I dubbi legati al mio infortunio li capisce?» le viene chiesto e lei: «Sì. Perchè Solo Sofia Goggia poteva fare una cosa del genere». Leggi anche: Federica Brignone torna sul dualismo con la Goggia: “Non ... Leggi su 361magazine (Di mercoledì 3 agosto 2022) La sciatrice è tornata sulla medaglia e l’impresa di Pechino A 23 giorni dalla brutta caduta sulle nevi di Cortina,è tornata più forte di prima vincendo la medaglia d’argento in discesa ai Giochi Olimpici di Pechino. Ora la testa è proiettata sulla prossima stagione, maè tornata su quella circostanza in un’intervista a Gazzetta dello Sport. Lariuscì a recuperare in extremis a un grave problema al ginocchio tanto da infondere diversi dubbi sulla reale intensità dell’infortunio. «I dubbi legati al mio infortunio li capisce?» le viene chiesto e lei: «Sì. Perchèpotevauna cosa del genere». Leggi anche: Federica Brignone torna sul dualismo con la: “Non ...

