Siccità | Hydrodata | le soluzioni sono conoscenza dei flussi | gestione degli invasi | analisi dei fenomeni idrogeologici

(Di mercoledì 3 agosto 2022) (Adnkronos) – 3 agosto 2022. La situazione di graveche interessa in questo periodo buona parte dell’Italia settentrionale trae origine principalmente dal forte deficit di precipitazioni rispetto alla media naturale manifestatosi fin dall’autunno 2021, che ha impedito la formazione, nel corso dell’inverno, di riserve nivali nei bacini alpini e ha comportato un notevole ridimensionamento della fase di morbida idrologica primaverile. Su questo quadro di base, già di per sé molto critico, si sovrappongono altri fattori aggravanti dovuti, per quanto riguarda l’aspetto naturale dei, alla concatenazione di tre anni consecutivi idrologicamente scarsi, con il conseguente progressivo esaurimento delle riserve idriche presenti nelle falde superficiali e in generale nei substrati naturali dei bacini imbriferi, e per quanto riguarda gli impatti ...