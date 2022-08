Sanremo 2022, sei mesi dopo: 5 canzoni sono tutt’ora in classifica (Di mercoledì 3 agosto 2022) L’edizione 2022 del Festival di Sanremo è stato un successo senza precedenti e tutt’ora – a distanza di sei mesi dal trionfo di Mahmood e Blanco con Brividi – sono presenti in classifica ben cinque brani della kermesse. Le cinque canzoni non sono mai uscite dalla classifica FIMI da quando sono state pubblicate e sono Dove Si Balla di Dargen D’Amico (questa settimana alla posizione #21 della classifica dei singoli più venduti); Farfalle di Sangiovanni (alla posizione #25); la già citata Brividi del duo Mahmood e Blanco (scesa alla #39); Ciao Ciao de La Rappresentante Di Lista (alla #88) e Sess0 Occasionale di Tananai (alla #96). Quest’ultimo è presente in classifica ... Leggi su biccy (Di mercoledì 3 agosto 2022) L’edizionedel Festival diè stato un successo senza precedenti e– a distanza di seidal trionfo di Mahmood e Blanco con Brividi –presenti inben cinque brani della kermesse. Le cinquenonmai uscite dallaFIMI da quandostate pubblicate eDove Si Balla di Dargen D’Amico (questa settimana alla posizione #21 delladei singoli più venduti); Farfalle di Sangiovanni (alla posizione #25); la già citata Brividi del duo Mahmood e Blanco (scesa alla #39); Ciao Ciao de La Rappresentante Di Lista (alla #88) e Sess0 Occasionale di Tananai (alla #96). Quest’ultimo è presente in...

