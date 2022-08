Sanità: virus polio in acque reflue New York, a luglio primo caso da 10 anni (Di mercoledì 3 agosto 2022) Milano, 2 ago. (Adnkronos Salute) - Il virus della poliomielite era nelle acque reflue di un sobborgo di New York, un mese prima che i funzionari sanitari intercettassero il primo caso confermato della malattia dopo dieci anni di 'silenzio'... Leggi su europa.today (Di mercoledì 3 agosto 2022) Milano, 2 ago. (Adnkronos Salute) - Ildellamielite era nelledi un sobborgo di New, un mese prima che i funzionari sanitari intercettassero ilconfermato della malattia dopo diecidi 'silenzio'...

