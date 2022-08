Musica e Alzheimer | la app che stimola la memoria

Leggi su gqitalia

(Di mercoledì 3 agosto 2022) «La, meglio di quasi ogni altra cosa che gli scienziati conoscono, impegna simultaneamente tutte le aree del nostro cervello e provoca il rilascio di sostanze neurochimiche al suo interno», ha scritto il neuroscienziato (e musicista) Daniel J. Levitin, nel suo libro Fatti di. La scienza di un'ossessione umana. Tutti noi, almeno una volta nella vita, abbiamo sperimentato la capacità che laha di influire sull’umore, anche modificandolo. Ecco perché, nel caso di pazienti affetti dao, più in generale, di persone che manifestano segni di demenza senile, può diventare un prezioso alleato per aumentare lazione cerebrale e favorire i ricordi. «I nostri gustili sono unici come il nostro DNA e le canzoni che fanno parte nostra vita aprono le porte ...