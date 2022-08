Mertens, l’emozionante saluto a tutta Napoli: “E’ solo un arrivederci” (VIDEO) (Di mercoledì 3 agosto 2022) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Un breve messaggio di due minuti e mezzo per voltare pagina definitivamente, almeno calcisticamente. Dries Mertens è tornato a parlare e lo ha fatto attraverso un VIDEO, condito di parole e immagini. Il calciatore belga, mentre stringe il figlio Ciro tra le braccia, ha voluto tributare un ultimo saluto alla città di Napoli, alla squadra e soprattutto ai tifosi azzurri. Parole toccanti ed emozionati: “Cari napoletani, concittadini, sapevo che questo giorno alla fine sarebbe arrivato, ma non ho mai saputo quanto sarebbe stato difficile per me salutare questa città che mi ha adottato, amato e sostenuto nei momenti difficili e in quelli meravigliosi. I record e le vittorie saranno nei libri, ma le persone e la città rimarranno per sempre nel mio cuore. Sono molto ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 3 agosto 2022) Tempo di lettura: 2 minuti– Un breve messaggio di due minuti e mezzo per voltare pagina definitivamente, almeno calcisticamente. Driesè tornato a parlare e lo ha fatto attraverso un, condito di parole e immagini. Il calciatore belga, mentre stringe il figlio Ciro tra le braccia, ha voluto tributare un ultimoalla città di, alla squadra e soprattutto ai tifosi azzurri. Parole toccanti ed emozionati: “Cari napoletani, concittadini, sapevo che questo giorno alla fine sarebbe arrivato, ma non ho mai saputo quanto sarebbe stato difficile per me salutare questa città che mi ha adottato, amato e sostenuto nei momenti difficili e in quelli meravigliosi. I record e le vittorie saranno nei libri, ma le persone e la città rimarranno per sempre nel mio cuore. Sono molto ...

