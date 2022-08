Massaggio tantra

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di mercoledì 3 agosto 2022) Il attrae sempre molta curiosità considerando che ci sono delle caratteristiche dei massaggiche sono diverse da quelli a cui siamo abituati. Questa forma di cura e terapia è altamente usata e rientra nelle cure naturali che fanno parte delle culture orientali e africane. Nel nostro paese sono entrate nella cura pratica già ai tempi dei romani, ma solo ultimamente le ritroviamo in uso. Anzi in questi anni stanno tornando di moda, ma spesso si pensa che esse siano delle pratiche “sessuali”, ma invece sono pratiche sensoriali, cioè che uniscono una serie di elementi che portano ad avere poi un beneficio che sia emotivo, sensoriale, risvegliano i sensi e i Chakra. I movimenti sono eseguiti su alcuni punti del corpo che se premuti con una certa intensità sono perfino dolorosi, ma che devono essere svolti in base al tipo di problema che un paziente ha. Infatti è proprio per questo che è ...