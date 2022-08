Koulibaly risponde a De Laurentiis, le dure parole dell’ex difensore del Napoli (Di mercoledì 3 agosto 2022) Le forti dichiarazioni di Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, avevano sin da subito suscitato fermento e non solo. Il patron del club azzurro aveva affermato che non avrebbe più acquistato calciatori di nazionalità africana, a meno che prima della firma per il club campano, non avessero dichiarato di rinunciare all’eventuale chiamata del proprio paese per disputare la coppa d‘Africa. Dichiarazioni che non hanno avuto bisogno di molto tempo prima di ricevere risposta, e che ovviamente hanno coinvolto in primis Kalidou Koulibaly; appena passato al Chelsea, proprio lasciando Napoli, e capitano del Senegal campione d‘Africa in carica, il centrale senegalese è intervenuto in risposta alle parole del suo ormai ex-presidente prendendo una posizione molto chiara. Koulibaly ... Leggi su rompipallone (Di mercoledì 3 agosto 2022) Le forti dichiarazioni di Aurelio De, presidente del, avevano sin da subito suscitato fermento e non solo. Il patron del club azzurro aveva affermato che non avrebbe più acquistato calciatori di nazionalità africana, a meno che prima della firma per il club campano, non avessero dichiarato di rinunciare all’eventuale chiamata del proprio paese per disputare la coppa d‘Africa. Dichiarazioni che non hanno avuto bisogno di molto tempo prima di ricevere risposta, e che ovviamente hanno coinvolto in primis Kalidou; appena passato al Chelsea, proprio lasciando, e capitano del Senegal campione d‘Africa in carica, il centrale senegalese è intervenuto in risposta alledel suo ormai ex-presidente prendendo una posizione molto chiara....

Gazzetta_it : Koulibaly risponde a De Laurentiis: 'Rispetto per gli africani. A #Napoli non la pensano come lui' - sportmediaset : Koulibaly risponde a De Laurentiis: 'Serve rispetto per i giocatori africani' #Koulibaly #DeLaurentiis - News24_it : Koulibaly risponde a De Laurentiis: 'Rispetto per gli africani. A Napoli non la pensano come lui' - La Gazzetta del… - SportdelSud : Kalidou #Koulibaly non ci sta e risponde alle discutibili dichiarazioni rilasciate da Aurelio #DeLaurentiis sui cal… - Danielee1899 : RT @Gazzetta_it: Koulibaly risponde a De Laurentiis: 'Rispetto per gli africani. A #Napoli non la pensano come lui' -