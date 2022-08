Guai a difendere la politica, ma chi vota non è da meno. Una giustificazione (Di mercoledì 3 agosto 2022) Alla vigilia delle elezioni del 25 settembre 2022, permettetemi di mitigare il giudizio complessivo sulla nostra classe politica. Non perché siano difendibili; ma perché sono giustificabili. Voglio dire: compito dei politici in questa fase storica è farsi votare e vincere le elezioni; tanto poi a governare (cioè spegnere incendi, rassettare e mettere a posto in attesa dell’estinzione di questa disgraziata specie) ci penseranno i tecnici, di solito dopo un testacoda economico o un frontale istituzionale – stando al poco che si sa del programma di governo Meloni-Salvini-Berlusconi, più preoccupati a giocare al fantaministri che a darsi una linea politica, l’obiettivo del loro esecutivo sarà un maxi tamponamento economico-diplomatico che tempo un anno e mezzo ci troveremo con al governo la protezione civile. Premesso ciò, ai candidati ... Leggi su ilfoglio (Di mercoledì 3 agosto 2022) Alla vigilia delle elezioni del 25 settembre 2022, permettetemi di mitigare il giudizio complessivo sulla nostra classe. Non perché siano difendibili; ma perché sono giustificabili. Voglio dire: compito dei politici in questa fase storica è farsire e vincere le elezioni; tanto poi a governare (cioè spegnere incendi, rassettare e mettere a posto in attesa dell’estinzione di questa disgraziata specie) ci penseranno i tecnici, di solito dopo un testacoda economico o un frontale istituzionale – stando al poco che si sa del programma di governo Meloni-Salvini-Berlusconi, più preoccupati a giocare al fantaministri che a darsi una linea, l’obiettivo del loro esecutivo sarà un maxi tamponamento economico-diplomatico che tempo un anno e mezzo ci troveremo con al governo la protezione civile. Premesso ciò, ai candidati ...

