Giovanni Ciacci al GF Vip 7 «Sono sieropositivo» | ma non ha l’AIDS | ecco la differenza e come sta oggi

fraversion : Giovanni Ciacci è il primo concorrente ufficiale del Grande Fratello Vip. Lo annuncia il settimanale “Chi” in un’in… - mariahshoney_ : GIOVANNI CIACCI PRIMO CONCORRENTE UFFICIALE DEL #GFVIP 7! - gfvipnews_ : Ieri, tramite @BITCHYFit vi ho annunciato che Giovanni Ciacci è un concorrente ufficiale del #GFVIP 7, ma oggi abbi… - DonnaGlamour : Giovanni Ciacci: “Sono sieropositivo e vorrei parlarne” - soloversacexme : RT @fraversion: Giovanni Ciacci è il primo concorrente ufficiale del Grande Fratello Vip. Lo annuncia il settimanale “Chi” in un’intervista… -

: primo concorrente del Grande Fratello Vip 7è il primo concorrente ufficiale del Grande Fratello Vip 7 , al via a settembre su Canale 5. A rivelarlo è stato Alfonso ...L'opinionista e critico di moda ha parlato a cuore aperto in un'intervista, in cui per la prima volta ha raccontato di essere ...«Sono sieropositivo. Se ti va bene mi piacerebbe parlarne’». Senza giri di parole Giovanni Ciacci si confida. Il famoso stylist dal pizzetto blu parla per la prima volta della ...Giovanni Ciacci è il primo concorrente ufficiale del GF Vip 7, e nel corso di un'intervista svela di essere sieropositivo.