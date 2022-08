Eutanasia, Cappato si autodenuncia dopo il caso di Elena: 'Pronto anche ad andare in carcere' (Di mercoledì 3 agosto 2022) Marco Cappato si è autodenunciato dai carabinieri a Milano , dopo aver accompagnato in Svizzera Elena, una donna di 69 anni, per l' Eutanasia . Il tesoriere dell'Associazione Luca Coscioni si è ... Leggi su leggo (Di mercoledì 3 agosto 2022) Marcosi èto dai carabinieri a Milano ,aver accompagnato in Svizzera, una donna di 69 anni, per l'. Il tesoriere dell'Associazione Luca Coscioni si è ...

