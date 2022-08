“E se gli faccio vedere le tette?” | Che fine ha fatto Pippo Civati? (Di mercoledì 3 agosto 2022) Le imminenti elezioni scatenano contenuti di ogni tipo sul web. E forse, fra i più ironici e veritieri, quello della content creator e attrice Federica Cacciola, che sarebbe disposta davvero a tutto per convincere Civati a ritornare sul campo. Ma a proposito, che fine ha fatto? E quale la reazione di Calenda ad essere definito “un pinguino del Madagascar” Una competizione elettorale indubbiamente complessa quella fissata per settembre. Fra coalizioni senza leader, programmi elettorali alquanto dubbi e nuovi ritorni di fiamma (come quello Calenda-Letta), per gli elettori, soprattutto quelli nella fascia 20-35, non sarà facile dover fare i conti con una classe politica in cui non trovano una minima rappresentazione. C’è anche chi ci ironizza su, come l’attrice Federica Cacciola, che in un video pubblicato sui social si ... Leggi su periodicoitaliano (Di mercoledì 3 agosto 2022) Le imminenti elezioni scatenano contenuti di ogni tipo sul web. E forse, fra i più ironici e veritieri, quello della content creator e attrice Federica Cacciola, che sarebbe disposta davvero a tutto per convincerea ritornare sul campo. Ma a proposito, cheha? E quale la reazione di Calenda ad essere definito “un pinguino del Madagascar” Una competizione elettorale indubbiamente complessa quella fissata per settembre. Fra coalizioni senza leader, programmi elettorali alquanto dubbi e nuovi ritorni di fiamma (come quello Calenda-Letta), per gli elettori, soprattutto quelli nella fascia 20-35, non sarà facile dover fare i conti con una classe politica in cui non trovano una minima rappresentazione. C’è anche chi ci ironizza su, come l’attrice Federica Cacciola, che in un video pubblicato sui social si ...

