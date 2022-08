È morto Alessandro De Santis: l'attore di Lillo in "Johnny Stecchino" con Roberto Benigni (Di mercoledì 3 agosto 2022) Roberto Benigni oltre ad essere un grandissimo comico è anche uno degli attori più amati d’Italia e non solo. I suoi film, infatti, sono davvero memorabili. Un interprete di uno dei più emblematici, però, purtroppo è venuto recentemente a mancare Appiattire Roberto Benigni su una sola figura professionale sarebbe davvero una grandissima ingiustizia. il toscano, infatti, è uno dei più apprezzati attori, comici, registi e sceneggiatori nostrani. Quando si parla di lui, però, troppo spesso lo si descrive esclusivamente come comico. In realtà, invece, è annoverato fra i più grandi attori che ci siano sulla piazza. Basti solo pensare, infatti, che è stato l’unico interprete maschile del nostro paese a ricevere l’Oscar come miglior attore protagonista in un film in lingua straniera. Le uniche due italiane ... Leggi su eccellenzemeridionali (Di mercoledì 3 agosto 2022)oltre ad essere un grandissimo comico è anche uno degli attori più amati d’Italia e non solo. I suoi film, infatti, sono davvero memorabili. Un interprete di uno dei più emblematici, però, purtroppo è venuto recentemente a mancare Appiattiresu una sola figura professionale sarebbe davvero una grandissima ingiustizia. il toscano, infatti, è uno dei più apprezzati attori, comici, registi e sceneggiatori nostrani. Quando si parla di lui, però, troppo spesso lo si descrive esclusivamente come comico. In realtà, invece, è annoverato fra i più grandi attori che ci siano sulla piazza. Basti solo pensare, infatti, che è stato l’unico interprete maschile del nostro paese a ricevere l’Oscar come migliorprotagonista in un film in lingua straniera. Le uniche due italiane ...

