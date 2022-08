Dottoressa suicida in Austria: i no - vax la insultavano e minacciavano da mesi. Paese sotto choc (Di mercoledì 3 agosto 2022) Da tempo denunciava di essere vittima di insulti e minacce, a intervalli irregolari, da parte dei no vax . Lo aveva fatto anche qualche giorno fa, poco prima di essere ritrovata morta. Le autorità ... Leggi su leggo (Di mercoledì 3 agosto 2022) Da tempo denunciava di essere vittima di insulti e minacce, a intervalli irregolari, da parte dei no vax . Lo aveva fatto anche qualche giorno fa, poco prima di essere ritrovata morta. Le autorità ...

Corriere : Dottoressa suicida dopo minacce no-vax: un indagato in Germania - Agenzia_Ansa : Si è tolta la vita nel suo ambulatorio a Vöcklabruck, in Alta Austria, una dottoressa che nei mesi scorsi aveva ric… - alexfoti : Dottoressa suicida dopo minacce no-vax, l’Austria in piazza - infoitestero : Austria, dottoressa suicida dopo minacce no vax - metanoia007 : RT @LaStampa: Austria, c’è un indagato per il caso della dottoressa morta suicida dopo le minacce dei no-vax -