Diari Romani

Leggi su ilfoglio

(Di mercoledì 3 agosto 2022) Dagli inizi del Diciottesimo secolo, il cosiddetto Grand Tour prese a costituire, per molti intellettuali europei (oltre, naturalmente, a parecchi giovani della nobiltà ), un itinerario d’obbligo destinato a influenzarne la formazione in misura rilevante e definitiva. A tanti narratori e poeti, compositori e strumentisti, pittori, scultori e architetti il viaggio nelle città d’arte della Penisola avrebbe continuato a fornire suggestioni e stimoli per tutta la vita. Certo, la maggioranza di costoro non sarebbe più riuscita a tornare in Italia: diverso fu invece il caso del danese Hans Christian Andersen (1805-1875), celebre scrittore noto soprattutto per le sue fiabe, che ebbe la possibilità di soggiornare a Venezia, a Firenze, a Napoli e soprattutto a Roma. In quella che sarebbe diventata la capitale del Regno nel 1871, l’autore della Sirenetta si fermò per ben quattro volte tra il 1833 ...