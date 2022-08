De Laurentiis: «Basta africani: o rinunciano a giocare la Coppa d’Africa o non li possiamo più avere» (Di mercoledì 3 agosto 2022) Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Wall Street Italia. Ha parlato dei fondi e delle proposte di acquisto per il club. «Sono assillato dai fondi che vogliono comprare il club, Basta. Gli americani hanno off­erto in passato 900 milioni per il Napoli. Io voglio fare il dodicesimo uomo in campo e il tifoso, lasciatemi divertire ancora. Lavoriamo con onestà per gli 83 milioni di simpatizzanti del Napoli nel mondo». Ha parlato anche della prossima stagione e dei calciatori africani, sui quali sembra aver poso un veto, sul mercato: «Campionato atipico e anomalo, hanno fatto un accordo per giocare in Qatar i mondiali d’inverno. Basta africani: o rinunciano a giocare la Coppa ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 3 agosto 2022) Il presidente del Napoli, Aurelio De, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Wall Street Italia. Ha parlato dei fondi e delle proposte di acquisto per il club. «Sono assillato dai fondi che vogliono comprare il club,. Gli americani hanno off­erto in passato 900 milioni per il Napoli. Io voglio fare il dodicesimo uomo in campo e il tifoso, lasciatemi divertire ancora. Lavoriamo con onestà per gli 83 milioni di simpatizzanti del Napoli nel mondo». Ha parlato anche della prossima stagione e dei calciatori, sui quali sembra aver poso un veto, sul mercato: «Campionato atipico e anomalo, hanno fatto un accordo perin Qatar i mondiali d’inverno.: ola...

