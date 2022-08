“Costretta a chiamare la polizia”. Selvaggia Lucarelli riprende tutto col telefono: “Che vergogna” (Di mercoledì 3 agosto 2022) Selvaggia Lucarelli contro il tassista senza pos: lo scontro diventa virale. La famosa giornalista e influencer, ha avuto una lunga discussione con un conducente di taxi a Milano, colpevole di non avere il Pos, a duo dire scarico. È successo lunedì e la donna nel video racconta: “Sono andata in Duomo con un Uber. tutto tranquillo. Al ritorno, erano le otto, c’era la solita fila di taxi davanti alle palme, la piazza piena di turisti, mi sono detta: vediamo come si comportano i tassisti che partono dal punto più turistico della città”. “Salgo sul primo della fila. Non prendevo taxi da un po’ eh, non è che li prenda tutti i giorni”, ha raccontato la Lucarelli. “Ovviamente, visto che il Pos è obbligatorio, non chiedo nulla. Quando siamo a 50 metri da casa il tassista mi dice: guardi che ho il pos scarico. Non ci posso ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 3 agosto 2022)contro il tassista senza pos: lo scontro diventa virale. La famosa giornalista e influencer, ha avuto una lunga discussione con un conducente di taxi a Milano, colpevole di non avere il Pos, a duo dire scarico. È successo lunedì e la donna nel video racconta: “Sono andata in Duomo con un Uber.tranquillo. Al ritorno, erano le otto, c’era la solita fila di taxi davanti alle palme, la piazza piena di turisti, mi sono detta: vediamo come si comportano i tassisti che partono dal punto più turistico della città”. “Salgo sul primo della fila. Non prendevo taxi da un po’ eh, non è che li prenda tutti i giorni”, ha raccontato la. “Ovviamente, visto che il Pos è obbligatorio, non chiedo nulla. Quando siamo a 50 metri da casa il tassista mi dice: guardi che ho il pos scarico. Non ci posso ...

