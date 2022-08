Coppa Italia sui canali Mediaset: ecco dove, gli orari delle prossime partite e dove vederle in streaming (e in diretta) (Di mercoledì 3 agosto 2022) Al via la stagione 2022/2023 di calcio. Appuntamento con la Coppa Italia esclusiva delle reti Mediaset. Scatta la 76° edizione della Coppa nazionale con i trentaduesimi di finale che stabiliranno quali squadre andranno a sfidarsi per accedere agli ottavi, dove affronteranno le big. Leggi anche: Mondiali Qatar 2022, ecco le 5 squadre favorite canali Tv e orari delle partite Su Italia 1 e su Canale 20 quattro giorni pieni di calcio dal 5 all’8 agosto con sedici partite. ecco i giorni, gli orari di gioco e la diretta tv (garantita anche in streaming su Mediaset ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 3 agosto 2022) Al via la stagione 2022/2023 di calcio. Appuntamento con laesclusivareti. Scatta la 76° edizione dellanazionale con i trentaduesimi di finale che stabiliranno quali squadre andranno a sfidarsi per accedere agli ottavi,affronteranno le big. Leggi anche: Mondiali Qatar 2022,le 5 squadre favoriteTv eSu1 e su Canale 20 quattro giorni pieni di calcio dal 5 all’8 agosto con sedicii giorni, glidi gioco e latv (garantita anche insu...

