Contrabbando di tabacchi | arrestata una donna nel napoletano

(Di mercoledì 3 agosto 2022) Tempo di lettura: < 1 minutodilavorati esteri è l’accusa che ha portato all’arresto in flagranza di reato di una 48enne di Melito (Na). I militari del Nucleo Operativo e Radiomobile della compagnia di Marcianise (Ce), dopo aver intercettato lamentre si aggirava con fare sospetto a bordo di un’auto, hanno sottoposto a perquisizione auto e abitazione rinvenendo complessivamente 1000 pacchetti di sigarette di varie marche per un peso complessivo di 15 kg privi del sigillo dei Monopoli di Stato. La merce è stata sequestrata e lasottoposta agli arresti domiciliari. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

